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Dünya

Çin Başbakanı Li'den, "Çin'in reform ve dışa açılmayı sürdüreceği" mesajı

Çin Başbakanı Li Kıçiang, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'te yaptığı görüşmede, ülkesinin ekonomik reformları ve dışa açılmayı sürdüreceği mesajını verdi.

Emre Aytekin   | 13.11.2022
Çin Başbakanı Li'den, "Çin'in reform ve dışa açılmayı sürdüreceği" mesajı

Pekin

Li ve Georgieva, Kamboçya'daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Li, görüşmede, Çin'in en büyük gelişmekte olan ülke olarak dünya ekonomisi ile entegrasyona büyük önem verdiğini, reform ve dışa açılmayı modernleşmenin ana doğrultusu olarak izlemeyi sürdüreceğini belirtti.

Dünya ekonomisinin yüksek düzeyde ekonomik ve mali bütünleşme içinde olduğunu ve hiçbir ülkenin ortaya çıkan zorluklardan muaf kalamayacağına dikkati çeken Li, ekonomik istikrarı sağlamak ve durgunluğu önlemek için ülkeler arasında makro ekonomik politikalarda eşgüdümün gereğini vurguladı.

Li, Çin'in dünya genelinde artan enflasyona karşı sorumlu davrandığını, salgının etkilerini hafifletmek için para arzını kontrolsüz şekilde artırmaktan ve küresel piyasadan büyük miktarda gıda ve enerji satın almaktan kaçındığını dile getirdi.

Çin'in G20 ülkelerinin Borç Ödeme Erteleme Girişimi'ne desteğini sürdüreceğini ifade eden Li, IMF'nin devlet borçlarının eşgüdümü konusunda aktif rol oynamayı sürdürmesini dilediğini kaydetti.

Georgieva da Çin'in salgın döneminde para politikası araçlarını ihtiyatlı kullanarak doğru tutum izlediğini, makro ekonomik tedbirlerinin yerinde ve etkili olduğunu belirterek, IMF'nin Pekin ile iş birliğini daha fazla geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

2013'ten bu yana görevini sürdüren Başbakan Li, gelecek yılın mart ayında ikinci dönemini bitirmesinin ardından görevden ayrılacak.

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