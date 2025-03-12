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Dünya

İlaç şirketi Roche, Zealand Pharma’nın obezite ilaç adayını 5,3 milyar dolara satın alıyor

İsviçreli ilaç şirketi Roche, hızla büyüyen zayıflama ürünlerini genişletmek için Danimarkalı biyoteknoloji şirketi Zealand Pharma ile 5,3 milyar dolarlık bir işbirliği anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
İlaç şirketi Roche, Zealand Pharma’nın obezite ilaç adayını 5,3 milyar dolara satın alıyor

Berlin

Roche'dan yapılan açıklamada şirketin, Zealand Pharma’nın obezite tedavisinin haklarını satın aldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Roche ve Zealand Pharma "Petrelintide" adlı ilacın geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için birlikte çalışacak.

İşbirliği ve lisans anlaşması kapsamında Zealand Pharma, Roche’dan 1,65 milyar dolar ön ödeme alacak. Performansa ve satışa dayalı ek ödemeler de dahil olmak üzere, anlaşmanın Roche'a nihai maliyetinin 5,3 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor.

Zealand tarafından tip 2 diyabet ve obezite tedavisi için geliştirilen Petrelintide, klinik deneyinin ikinci aşamasında yer alıyor.

Roche ve Zealand Pharma ilacı ABD ve Avrupa'da ortaklaşa pazarlamayı, kar ve zararı paylaşmayı planlıyor. Roche, ABD ve Avrupa dışında ilacın pazarlama haklarına sahip olacak.

Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025’in ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Bu arada, anlaşmanın duyurulmasının ardından Zealand Pharma’nın hisseleri bugün yüzde 37 değer kazandı.

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