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Dünya

İklim aktivisti Greta Thunberg, Londra'da gözaltına alındı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, önde gelen petrol şirketlerinin de katıldığı "Energy Intelligence Forum" toplantılarına karşı Londra'da düzenlenen protesto gösterisinde gözaltına alındı.

Behlül Çetinkaya  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
İklim aktivisti Greta Thunberg, Londra'da gözaltına alındı

Londra

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre iklim aktivistleri, petrol şirketlerinin Londra'da gerçekleştirdiği yıllık toplantının yapıldığı Intercontinental Hotel önünde protesto gösterisi düzenledi.

Thunberg burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya fosil yakıtlar içinde boğuluyor. Umutlarımız, hayallerimiz ve yaşamımız bir yalan seli tarafından götürülüyor. Fosil yakıt endüstrileri yıllardır iş modellerinin sonuçlarının farkında ancak buna rağmen hiçbir şey yapmadılar." dedi.

Fosil yakıt endüstrisinin iklim krizine etkilerini yıllarca reddederek dikkatleri dağıttığını ve mücadeleyi geciktirdiklerini söyleyen Thunberg, "Bu toplantıyı fiziksel olarak engellemek için bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok." diye konuştu.

Aralarında bakan, yabancı diplomat ve petrol şirketleri yöneticilerinin de bulunduğu katılımcıların otele girişlerini engellemeye çalışan göstericiler yolu kapatma girişiminde bulundu.

Eylemcilerin yolu kapatma ve toplantıya gelişleri engelleme çalışmalarına müdahale eden Londra Metropolitan Polisi, Thunberg'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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