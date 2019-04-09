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Dünya

İHH'den Suriye'ye un çağrısı

İHH, un stokunun azaldığını, Suriye'ye ekmek dağıtan fırınların kapanmak üzere olduğunu duyurarak bağış çağrısı yaptı.

Burak Karacaoğlu,Ömer Koparan   | 09.04.2019
İHH'den Suriye'ye un çağrısı

İdlib

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bağışların azalmasıyla un stokunun da tükenmeye başladığını ve Suriye'de destekledikleri ekmek fırınlarının kapanmak üzere olduğunu duyurdu.

İHH Suriye Çalışmaları Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'de ekmek ihtiyacı çok fazla. Son dönemlerde bağışların azalmasıyla un stoklarımız çok azaldı. Bazı fırınlar kapanma noktasına geldi." dedi.

Öktem, Kilis, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ve Suriye’nin birçok bölgesinde kurdukları fırınlarda üretilen ekmeklerin Fırat Kalkanı bölgesi ve İdlib'deki sığınmacı kamplarına dağıtıldığını ifade etti.

Suriye'deki insanların pek çok temel ihtiyacını gidermekten mahrum olduğunu anımsatan Öktem, "Suriye'de büyük bir dram yaşanıyor. Gıda başta olmak üzere sağlık ve barınma gibi sorunlar ihtiyaç sahiplerini çaresiz bırakıyor." diye konuştu.

Suriye’ye acil un desteği çağrısı yapan Öktem, "Yardımsever halkımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Bütün derneklerin ellerinden geldiğince daha çok insana ulaşıp Suriye’deki mazlumlara sahip çıkmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

İHH, Suriye'de iç savaşın başından bu yana yardım faaliyetleri yürütüyor.

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