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İHH yetim sponsorluk bedelini 400 lira olarak belirledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, dünya genelindeki ekonomik şartlar ve oluşan kur farkı sebebiyle 250 lira olan yetim sponsorluk bedelini 1 Mart'tan itibaren 400 lira olarak belirledi.

Zeynep Rakipoğlu  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
İHH yetim sponsorluk bedelini 400 lira olarak belirledi

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan 47 ülkede ve Türkiye'de 137 bin 169 yetim çocuk, sponsorluk sistemiyle her ay düzenli destekleniyor. Sistemle yetimlerin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına önemli katkı sağlanıyor.

Her yıl 120 ülkede 1 milyondan fazla yetim çocuğa dönemsel yardımlar ulaştıran İHH, Kovid-19 salgını döneminden itibaren dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlar ve döviz kurundaki artış sebebiyle yetim sponsorluk bedelini 250 liradan 400 liraya yükseltti. Yapılan artış, 1 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Yetim Sponsorluk Sistemi'yle bir kişi, aile, kurum, arkadaş grubu, sınıf veya okul bir yetime sponsor olabiliyor.

30 yılı aşkın süredir yetimler için çalışıyor

Yetimlere yönelik çalışmalarına 30 yılı aşkın süredir devam eden İHH, yetimler büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar onlara daima destek olmak, barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için ara vermeden çalışıyor. Böylelikle yetimlerin, yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşamaları hedefleniyor.

İHH ayrıca, ebeveynlerini kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için de yetimhaneler inşa ediyor. Şu anda 14 ülkede 42 yetimhane ve 2 yetim eğitim merkezi bulunuyor. Dört ülkede ise 4 yetimhanenin inşaatı sürüyor.

Sistem aracılığıyla 400 lira karşılığında bir yetimin sponsoru olmak isteyen bağışçılar, vakfın internet sitesinden bilgi alabiliyor.

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