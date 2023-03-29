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Ağrı Dağı'nın zirvesi ilkbaharda beyaza büründü

Türkiye'nin 5 bin 137 metre rakımıyla en yüksek noktası Ağrı Dağı, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Bülent Mavzer  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Ağrı Dağı'nın zirvesi ilkbaharda beyaza büründü Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Kentte aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek noktalarda yerini kara bıraktı.

Iğdır ve Ağrı sınırlarındaki, Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen yerli ve yabancı dağcıların uğrak yeri Ağrı Dağı zirvesi ile kentin yüksek kesimleri ilkbaharda karla kaplandı.

Zirvesi beyaza bürünen Ağrı Dağı, eteklerinde çiçek açan meyve bahçeleriyle görüntülendi.

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