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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Rauf Maltaş  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Güvenlik güçleri, PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist sorguya alındı.

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