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Dünya

İdlib'de kampları vuran fırtına yaklaşık 32 bin sivili olumsuz etkiledi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde 2 gündür etkili olan fırtına, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçanların sığındığı 60 kamp ve depremzedeler için inşa edilen 11 barınma merkezindeki yaklaşık 32 bin sivili olumsuz etkiledi.

Ahmet Karaahmet, Eşref Musa, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
İdlib'de kampları vuran fırtına yaklaşık 32 bin sivili olumsuz etkiledi Fotoğraf: Muhammed Said/AA

İdlib

İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib’de ve Halep'in kuzey ve batı kırsalındaki çadır bölgelerin son 2 günde şiddetli fırtınadan en çok etkilenen yerler arasında olduğunu söyledi.

Bölgede depremzedeler için inşa edilen 11 barınma merkezinin şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördüğünü belirten Hallaj, 60 kampta 467 çadırın kullanılmaz hale geldiğini ve 1328 çadırın da kısmen etkilendiği aktardı.

Hallaj, kamplarda hasar tespit çalışmaları sonucu yaklaşık 8 bin 500'ü kadın ve 16 bin 500’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 32 bin kişinin fırtınadan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Halihazırda kullanılan çadırların zorlu hava koşullarına karşı dayanıksız olduğunun altını çizen Hallaj, "Çadırlar uzun süre kullanılıyor, bu yüzden yıpranmalara neden oluyor. Çadırların uygun olmayan alanlarda kurulması insanların hayatına tehlike oluşturuyor. Aileleri gerekli önlemleri alması için uyardık." diye konuştu.İnsani yardım kuruluşlarına "yardım" çağrısı

Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarına yardım çağrısında bulunan Hallaj, "Sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için acil harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.

İdlib'in batısında Seh er-Rüc bölgesindeki Udvan Çadır Kampı sakinlerinden Hamalı Halid İbrahim de hava durumunun kötü olduğunu, çadırların şiddetli rüzgara dayanmadığını bu sebeple yıkıldığını söyledi.

Bir diğer kamp sakini Hamalı Avad el-Avad ise etkili rüzgar nedeniyle çadırların uçtuğunu ve çocukların üşüdüğünü kaydetti.

İdlib’de etkili olan fırtınada 1’i çocuk 2 sivil hayatını kaybetti

İdlib’deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle İdlib’in Batente ve Kurin köylerinde bulunan kamp etrafındaki duvarların bir kısmı çadır sakinlerinin üzerine yıkıldı.

Yetkililere göre, duvarların yıkılması sonucu Batente’deki Havice Kampı’nda 1 çocuk, Kurin köyünde ise 1 yetişkin yaşamını yitirdi.

İdlib’in Muhambil, Batenta, Sermin, Eriha, Marretmısrin, Zuuf ile Zerzur yerleşimlerinde de aralarında 3 çocuğun bulunduğu toplam 6 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

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