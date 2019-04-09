Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.42
Dolar
5.69
BIST 100
97,738.37
Altın
1,304.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rakka'da bomba yüklü araç saldırısı

Suriye'de YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çoğu sivil 9 kişi öldü.

Adham Kako, Mohamad Misto   | 09.04.2019
Rakka'da bomba yüklü araç saldırısı

Ankara

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çoğu sivil dokuz kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka kent merkezindeki Nur Caddesi'nde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Patlamada ilk belirlemelere göre çoğu sivil dokuz kişi öldü, altı kişi yaralandı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere sağlık noktalarına götürüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan Rakka, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu 17 Ekim 2017'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline girmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir

Benzer haberler

Suriye'de geçen ay 334 sivil öldürüldü

Suriye'de geçen ay 334 sivil öldürüldü

İsrail Golan Tepelerine 30 bin konut daha inşa etmeyi planlıyor

'Suriye Sürecinde Türkiye-Rusya İlişkileri' paneli Moskova'da yapılacak

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Suriye'de yılın ilk üç ayında bin 271 kişi alıkonuldu

Suriye'de yılın ilk üç ayında bin 271 kişi alıkonuldu
Esed rejiminden İdlib'e saldırı

Esed rejiminden İdlib'e saldırı