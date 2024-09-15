Husilerin lideri, "İsrail'e saldırılarının süreceğini" söyledi
Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'e yönelik saldırılarının devam edeceğini ve gelecekte bugünkünden daha büyüklerini gerçekleştireceklerini ifade etti.
Yemen
Husilere bağlı "El-Mesire" televizyon kanalı, İsrail'e yönelik saldırının ardından Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin açıklamalarını yayımladı.
Husi, "İsrail'e karşı bugünkü operasyonumuz, ileri düzeyde teknolojiye sahip düşman savunma sistemlerini aşarak 2 bin 40 kilometre mesafeye ulaşan bir füzeyle gerçekleştirildi." dedi.
Gazze Şeridi'ne abluka ve saldırılar sürdüğü sürece, İsrail'e saldırıların devam edeceğini kaydeden Husi, "Cihat ve direniş ekseniyle koordinasyonumuzu sürdürüyoruz, Allah'ın izniyle gelecek olan daha büyük olacak." şeklinde konuştu.
Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, X sosyal medya platformunda yayımladığı videolu açıklamasında, İsrail'e yeni bir "hipersonik" balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtilmişti.
Hamas, Husilerin İsrail'e saldırısını "doğal bir karşılık" olarak niteledi
Hamas Hareketi, Yemen'deki Husiler tarafından İsrail'in orta kesimlerine atılan balistik füzenin "İsrail saldırılarına doğal bir karşılık" olduğunu belirtti.
Hamas, Husilerin İsrail'e düzenlediği füze saldırısına dair açıklama yaptı.
Açıklamada, "Husiler tarafından füze atılması, siyonist oluşumun Filistinlilere, kardeş Yemen halkına ve Arap dünyasına saldırılarına doğal bir karşılıktır." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik vahşice saldırılarına son vermediği sürece hiçbir zaman kendini güvende hissetmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Direniş cephelerinin Yemen, Lübnan ve Irak'ta yaptıkları, ümmetimizin ve halklarının asil hakkıdır. Siyonist projeye, onun Filistin ve Arap dünyasındaki sömürgeci hegemonyasına karşı koyma konusunda ümmetimizin birliğinin ve ortak geleceğinin bir tasdikidir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.