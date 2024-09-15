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DRON - Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Red Bull atletlerinden Jaan Roose, İstanbul’da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyerek geçmeyi deniyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında meydana gelen patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. -VTR-
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Husilerin lideri, "İsrail'e saldırılarının süreceğini" söyledi

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'e yönelik saldırılarının devam edeceğini ve gelecekte bugünkünden daha büyüklerini gerçekleştireceklerini ifade etti.

Mohammed Sameai, Hamdi Yıldız  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Husilerin lideri, "İsrail'e saldırılarının süreceğini" söyledi

Yemen

Husilere bağlı "El-Mesire" televizyon kanalı, İsrail'e yönelik saldırının ardından Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin açıklamalarını yayımladı.

Husi, "İsrail'e karşı bugünkü operasyonumuz, ileri düzeyde teknolojiye sahip düşman savunma sistemlerini aşarak 2 bin 40 kilometre mesafeye ulaşan bir füzeyle gerçekleştirildi." dedi.

Gazze Şeridi'ne abluka ve saldırılar sürdüğü sürece, İsrail'e saldırıların devam edeceğini kaydeden Husi, "Cihat ve direniş ekseniyle koordinasyonumuzu sürdürüyoruz, Allah'ın izniyle gelecek olan daha büyük olacak." şeklinde konuştu.

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, X sosyal medya platformunda yayımladığı videolu açıklamasında, İsrail'e yeni bir "hipersonik" balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtilmişti.

Hamas, Husilerin İsrail'e saldırısını "doğal bir karşılık" olarak niteledi

Hamas Hareketi, Yemen'deki Husiler tarafından İsrail'in orta kesimlerine atılan balistik füzenin "İsrail saldırılarına doğal bir karşılık" olduğunu belirtti.

Hamas, Husilerin İsrail'e düzenlediği füze saldırısına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "Husiler tarafından füze atılması, siyonist oluşumun Filistinlilere, kardeş Yemen halkına ve Arap dünyasına saldırılarına doğal bir karşılıktır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik vahşice saldırılarına son vermediği sürece hiçbir zaman kendini güvende hissetmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Direniş cephelerinin Yemen, Lübnan ve Irak'ta yaptıkları, ümmetimizin ve halklarının asil hakkıdır. Siyonist projeye, onun Filistin ve Arap dünyasındaki sömürgeci hegemonyasına karşı koyma konusunda ümmetimizin birliğinin ve ortak geleceğinin bir tasdikidir."

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