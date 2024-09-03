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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de "Gazze'de ateşkes anlaşması" talebiyle düzenlenen gösteriler devam ediyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğine tepki olarak düzenlenen protestolar, binlerce kişinin katılımıyla üçüncü gününde devam etti.

Enes Canlı  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
İsrail'de "Gazze'de ateşkes anlaşması" talebiyle düzenlenen gösteriler devam ediyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sokaklara inen binlerce kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümünden Netanyahu ile hükümetini sorumlu tuttu.

Bazı noktalarında ateş yakan göstericiler polis müdahalesiyle karşılaştı. Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

Tel Aviv'de her hafta olduğu gibi akşam saatlerinde Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, Netanyahu ve hükümetini Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını önlemekle eleştirdi.

Ateş yakıp, burada konuşma yapan esir yakınları, Netanyahu'yu esirleri "siyasi enkazın altında" ölüme terk etmekle suçladı.

Eylemde İsrail polisi ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, buradaki gösteride en az iki kişiyi gözaltına aldı.

Batı Kudüs'te eylemciler Netanyahu'nun konutunun çevresinde toplandı

Batı Kudüs'teki gösterilerin merkezi ise Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun çevresi oldu.

Akşam saatlerinde yürüyüşe geçen grup, Netanyahu'nun Gazze Caddesi'ndeki konutuna doğru ilerlemek istediğinde polis engeliyle karşılaştı.

Bölgede çok sayıda birlikle, demir bariyerlerin arkasında konuşlanan polis, Netanyahu'nun konutuna ilerlemek isteyen göstericileri güç kullanarak dağıttı.

Ateşkes ve esir takası için müzakereler uzun süredir devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Netanyahu'yu esirlerin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.


Fotoğraf: Yair Palti/AA

Netanyahu; İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

Öte yandan, İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini de sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

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