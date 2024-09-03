İsrail askerleri, Batı Şeria'da 4 gazeteciyi yaraladı
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kefr Dan beldesinde bir eve düzenlenen baskını takip eden 4 gazeteciyi yaraladığı bildirildi.
Ramallah
Filistin Kızılayının yaptığı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateşte, bir gazeteci gerçek mermiyle elinden yaralanırken biri de şarapnel parçasıyla isabet aldı. Kızılay'a bağlı sağlık ekipleri, yaralanan gazetecileri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı.
Kızılay'dan yapılan bir başka açıklamada ise aynı bölgede sağlık ekiplerinin İsrail ateşiyle yaralanan 2 gazeteciyi daha hastaneye naklettiği belirtildi.
Saldırıya uğrayan gazetecilerden Cerrah Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kefr Dan beldesinde abluka altına alınan eve baskını takip ettikleri sırada, İsrail askerlerinin üzerlerine doğrudan ateş ettiklerini ifade etti.
Araçlarında İngilizce, "press" (basın) tabelasının bulunduğunun altını çizen Halef, "Kefr Dan kabristanı yakınındaydık, gazetecilerin ve ambulansların bulunduğu yönde 3 araçla ilerliyorduk. Araçlarda press tabelası asılıydı. Her şeyimizle gazeteci olduğumuz belliydi, birden askerler bize ateş açmaya başladı. Birçok kez üzerimize ateş açtılar, gazeteci Muhammed Mansur elinden yaralandı. Biz de silah menzilinden çıkmak üzere oradan uzaklaştık" diye konuştu.
İsrail askerleri, Cenin kentinde dün de bir olayın takibi sırasında gazetecilere ateş açmış ve yolda tahribat yapan buldozeri üzerlerine sürmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.