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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin: Netanyahu, gösterdiği haritayla Batı Şeria'nın ilhakına dair niyetini ortaya koyuyor

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gösterdiği haritayla işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına dair niyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Awad Rjoob, Mahmut Geldi  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Filistin: Netanyahu, gösterdiği haritayla Batı Şeria'nın ilhakına dair niyetini ortaya koyuyor

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Ebu Rudeyne, Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'yla ilgili haritayı kullanmasına tepki gösterdi.

Ebu Rudeyne, "Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeme yönünde sarf ettiği sözlerin yanı sıra Batı Şeria'yı işgal devletine bağlı gösteren haritayı kullanmasını kınıyoruz, bunlar kabul edilemez. Bunlar, tüm uluslararası kararlar ile ittifakları aşan tehlikeli ihlallerdir." ifadelerini kullandı.

Hem siyasi hem de askeri yöndeki bu "kafa karıştırıcı politikaların" kimseye güven ve istikrar getirmeyeceğini dile getiren Ebu Rudeyne, "Bunlar ayrıca İsrail'in işgali sağlamlaştırarak ilhak ve yerleşimleri duyurma yönündeki niyetlerinin açık göstergesidir." dedi.

İsrail'in hem Gazze Şeridi'ndeki "soykırım savaşına" hem de işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarına devam ederek tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini vurgulayan Ebu Rudeyne, Filistin topraklarında yaşananlardan İsrail'in en büyük destekçisi ABD'yi sorumlu tuttu.

Filistin'in bölge ve dünya için öncelikli mesele olarak kalmaya devam edeceğinin altını çizen Ebu Rudeyne, ABD'nin çabalarının "Gazze'deki saldırıları durdurmak" olmadığını, bölgede daha geniş bir savaşın çıkmasının önüne geçmeye çalıştığını ifade etti.

Ebu Rudeyne, İsrail'in yaptıklarına karşı Filistin'in yanı sıra Arap ve uluslararası meşruiyete dayalı bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" bir haritayı göstermişti.

Netanyahu, geçen yıl 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" haritayı kullanmıştı.

İsrail, 1967'deki "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.

İsrail, Mısır ile imzaladığı Camp David Sözleşmesi'nin ardından 1982'de Sina Yarımadası'ndaki işgalini sonlandırırken, Batı Şeria'daki işgalini ise 57 yıldır sürdürüyor.

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