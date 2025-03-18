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Dünya

Husiler: ABD, Sana'ya hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Mohammed Sameai, Muhammed Emin Canik  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Husiler: ABD, Sana'ya hava saldırısı düzenledi

İstanbul

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberinde, ABD'nin Sana'ya hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırıları sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını ifade etmişti.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da bulunduğu bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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