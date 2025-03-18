Dolar
36.65
Euro
40.05
Altın
3,001.16
ETH/USDT
1,927.30
BTC/USDT
83,943.00
BIST 100
10,862.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran: Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olur

İran, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupla ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yemen ile ilgili Tahran'a yönelik suçlama ve tehditlerini reddederek, "Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olacağını" bildirdi.

Ahmet Dursun  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
İran: Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olur

Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne ilettiği mektupta, Trump başta olmak üzere ABD'li yetkililerin Tahran aleyhindeki "pervasız ve provokatif" açıklamalarını kesin bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını belirtti.

Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Herhangi bir saldırgan eylemin korkunç sonuçları olacak ve bunun tüm sorumluluğu ABD'ye ait olacaktır." ifadelerinin kullanıldığı mektupta, "Tahran'ın Yemen'deki Husilere silah tedarik ettiğine dair suçlamaların doğru olmadığı ve Yemenlilerin karar alma ve eylemlerinde bağımsız hareket ettiği" vurgulandı.

Mektupta, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e karşı saldırılarının bu ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali ve barış ve istikrara tehdit olarak nitelendirilirken ABD'nin saldırıları ve tehditlerine karşı Güvenlik Konseyi'ne gerekli adımları atma çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki soykırım ve kuşatmasına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail'e mal taşıyan gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ağır saldırılar başlatan ABD'nin Başkanı Donald Trump, Husiler'in saldırılarının İran'dan kaynaklandığını ve Tahran yönetiminin bunun "korkunç sonuçlarına" katlanmak durumunda kalacağını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"57. Alay" için Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu'ya geldi
Tokat'ta polislerden "15'liler" klibi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türk SİHA’sı Suriye’de 9 kişiyi katletti" iddiasını yalanladı
Edirne'de sağanak ağaç devrilmesine ve trafikte aksamalara neden oldu
Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz bir Türkiye'yi inşa ederek, ülkemiz yoluna devam edecek

Benzer haberler

Husiler: ABD, Sana'ya hava saldırısı düzenledi

Husiler: ABD, Sana'ya hava saldırısı düzenledi

İran: Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olur

Trump, Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcılığına Michelle Bowman'ı aday gösterdi

Trump, eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfa belgenin açıklanacağını söyledi

Trump, eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfa belgenin açıklanacağını söyledi
Husi liderden ABD'ye "daha ağır ve rahatsız edici" misilleme tehdidi

Husi liderden ABD'ye "daha ağır ve rahatsız edici" misilleme tehdidi
Zelenskiy: Putin, bir haftadır kendisine sunulan ateşkes teklifine 'evet' cevabı veremiyor

Zelenskiy: Putin, bir haftadır kendisine sunulan ateşkes teklifine 'evet' cevabı veremiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet