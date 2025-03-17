Trump, Husilerin her saldırısını İran'ın dikte ettirdiğini belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, Husiler tarafından Kızıldeniz'de yapılan yüzlerce saldırının "İran'dan kaynaklandığı" düşüncesini paylaştı.
New York
Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda,"Kimse kandırılmasın! Yemen halkının nefret ettiği, Yemen'de konuşlanmış kötü niyetli mafya ve haydutlar olan Husiler tarafından yapılan yüzlerce saldırının hepsi İran'dan kaynaklanıyor." ifadelerine yer verdi.
Husiler tarafından bundan sonra yapılacak herhangi bir saldırı veya misillemeye "büyük bir güçle karşılık verileceğini" belirten Trump, "Ve bu karşılığın nerede duracağının garantisi yok." diye yazdı.
Trump, İran'ın bölgede kontrolü kaybetmiş gibi görünmesinin gerçeği yansıtmadığını, Husilerin her hareketini onlara dikte ettirdiğini, Yemen'deki gruba, para, silah, istihbarat ve son derece gelişmiş askeri teçhizat sağladığını iddia etti.
ABD'nin bundan sonra Husiler tarafından yapılacak her saldırıyı "İran tarafından yapılmış kabul edileceğini" ifade eden Trump, dolayısıyla Kızıldeniz'deki bu saldırılardan İran'ın sorumlu tutulacağı ve Tahran yönetiminin bunun "korkunç sonuçlarına" katlanmak durumunda kalacağını kaydetti.
Trump'ın açıklamaları, Husilerin, ABD'nin Yemen'in Hudeyde ve Cevf illerine 6 hava saldırısı düzenlediğini duyurmasının ardından geldi.
ABD'nin Yemen'e hava saldırıları
Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.
ABD Başkanı Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, açıklamasında, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını bildirmişti.
İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.