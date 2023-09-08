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Dünya

Hong Kong’da şiddetli yağışlar nedeniyle bir kişi öldü

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağışlar nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Saadet Firdevs Aparı  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Hong Kong’da şiddetli yağışlar nedeniyle bir kişi öldü Fotoğraf: Leung Man Hei/AA

Ankara

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hong Kong Gözlemevi, kayıtların tutulmaya başlandığı 1884’ten bu yana bir saatte düşen en yüksek yağış miktarını kaydetti.

Sağanak, sel ve toprak kaymalarına neden olurken yollar kapandı, alışveriş merkezleri ve tren istasyonlarını su bastı.

Shun Tak Merkezi yakınlarında denizdeki bir kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

İtfaiye yetkilileri 20 yaralıya yardım edildiğini ve 110 kişinin tahliyesinin sağlandığını duyurdu.

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