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Bartın'da selden zarar görenlerin yaraları ekiplerin yardımıyla sarılıyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde selden zarar gören vatandaşların yaralarının hızla sarılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Ömer Faruk Cebeci, İbrahim Yozoğlu   | 14.08.2021
Bartın'da selden zarar görenlerin yaraları ekiplerin yardımıyla sarılıyor Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu / AA

Bartın

Kumluca beldesi Zafer köyünde selin yaşandığı ilk günden itibaren DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalara kolluk kuvvetlerinin yanı sıra köylüler destek veriyor.

Ekipler, köyün iki yakasını ayıran köprünün yıkılmasının ardından geçici köprü inşasını sürdürüyor. Beton bloklarla inşa edilecek köprü için iş makineleri suda temizlik çalışması yaptı.

Ev, iş yerleri ve camiye giren sel birikintileri tahliye edilirken, tarlalara sürüklenen araçlar da çekici yardımıyla kaldırılıyor.

İlçede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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