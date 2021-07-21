Euro
10.13
Dolar
8.59
BIST 100
1,351.59
Altın
1,801.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ÇAYKUR yaş çay alımlarına yeniden başladı

Kurban Bayramı dolayısıyla yaş çay alımına iki gün süreyle ara veren ÇAYKUR, bugün itibarıyla tam kapasite olarak çalışmaya geçti.

Gazi Nogay   | 21.07.2021
ÇAYKUR yaş çay alımlarına yeniden başladı

Rize

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarına Kurban Bayramı arife ve birinci günde ara verildiği, bugünden itibaren yeniden başlandığı belirtildi.

Kentte yaşanan sel ve heyelandan Büyükköy ve Ambarlık çay fabrikalarının etkilendiği ve yapılan çalışmalar sonucu bu fabrikaların yeniden faaliyete geçtiği ifade edilen açıklamada, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve beraberindeki ekibin fabrika ve alım yerlerini denetlemeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Alim'in, Rize'nin yanı sıra Trabzon ve Artvin'de denetimlerde bulunduğu, üretici, çalışan ve sanayicilerin de bayramını tebrik ettiği kaydedildi.

ÇAYKUR'un yıllık 200 bin tona yakın çay ithal eden Pakistan pazarına girmek için başlattığı çalışmalara devam edildiği aktarılan açıklamada, büyükelçilik ve konsolosluk düzeyinde resmi temaslarını sürdüren ÇAYKUR'un, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha ile Rize'de görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Müdürü Alim, Pakistan ile Türkiye arasında köklü bir geçmiş bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Pakistan ile çay satışı konusunda yaptığımız görüşmeler devam ediyor. Pakistan ile ilgili yaptığımız araştırmalarda 200 bin ton çay ithal ediyorlar. Yapılan yazışmalarda Türk çayının sağlıklı yapısını ve iki ülke ilişkilerine dikkati çektik. İnşallah Pakistan'dan olumlu cevap bekliyoruz. Başkonsolosumuzun ziyareti bu anlamda önem arz etmektedir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 268 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 175 milyonu geçti
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor
Kovid-19 testlerinde pozitiflik oranı son 10 günde yaklaşık 2 kat arttı
Hindistan'da son 24 saatte 42 bin 15 Kovid-19 vakası belirlendi

Benzer haberler

ÇAYKUR yaş çay alımlarına yeniden başladı

ÇAYKUR yaş çay alımlarına yeniden başladı

Rize'de afet bölgesindeki vatandaşlar buruk bir bayram geçiriyor

Rize'deki sel ve heyelanın ardından kayıp arama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Çin'deki sel nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti

Çin'deki sel nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti
Rize'deki sel ve heyelanda hayatını kaybeden yaşlı çiftin ailesi ve komşuları o günü anlattı

Rize'deki sel ve heyelanda hayatını kaybeden yaşlı çiftin ailesi ve komşuları o günü anlattı
Rize'deki sel ve heyelanın ardından kayıp arama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Rize'deki sel ve heyelanın ardından kayıp arama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor