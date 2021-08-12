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Bartın'da şiddetli yağışta çöken köprüden yola düşen taksinin şoförü: Bir anda yolun çöken bölümüne düştük

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası Bartın-Karabük kara yolu Bahçecik mevkisindeki köprünün çökmesiyle otomobilde bulunan 7 kişiyle birlikte yola düşen taksinin şoförü Ayhan Tunç, hayatında ilk defa böyle bir afetle karşılaştığını söyledi.

Orhan Kuzu   | 12.08.2021
Bartın'da şiddetli yağışta çöken köprüden yola düşen taksinin şoförü: Bir anda yolun çöken bölümüne düştük Fotoğraf: Orhan Kuzu / AA

Karabük

AA muhabirine konuşan Ayhan Tunç, Safranbolu'da bir taksi durağında çalıştığını belirtti.

Önceki gece durakta nöbetçi olduğunu anlatan Tunç, "Bir kişi durağın numarasından cebime ulaştı. Bartın'ın Ulus ilçesinde babasının vefat ettiğini ve oraya gitmesi gerektiğini söyledi. Ben de 'Tamam gideriz' dedim. Bana konum attılar. 5000 Evler Şahin Tepesi'ne gittim. Ben altı kişi olduklarını biliyordum ama 7 kişilermiş. Taksim de 7 kişilik olduğu için herhangi bir sorun olmadı." dedi.

Tunç, yola çıktıklarında kuvvetli sağanak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Safranbolu'nun Ovacuma köyüne kadar pek sıkıntı olmadan gittim. Arkadaşlara 'Buralarda sel olabilecek yerleri bana söyleyin hızımızı yavaşlatalım.' dedim. Hatta içime doğdu emniyet kemerimi takmadım. Aslında emniyet kemerimi her zaman takılı tutarım. Allah göstermesin suya falan düşersek emniyet kemeri takılı kalır çözemezsem sıkıntı olur diye düşündüm. Yoldaki ağaç tünelleri geçerken arkadaşlar bana 'Buralarda sıkıntı olabilir.' dediler. Ben de o sırada yavaşladım. 30 ile 40 kilometre arasında bir hızla gidiyordum. İleride bir baktım yolda taşlar ve ağaçlar gördüm. Frene bastım. Otomobil kızaklamaya başladı. Yerde çamur da varmış. Bir anda 'küt' diye bir ses geldi biz yukarıdan aşağıya yolun çöken bölümüne düştük. Karşıdaki duvar ile arabanın arkası askıda kaldı. Altımız aşırı bir su. Çok az bir su arabaya vuruyordu ama içeriye girmiyordu. Sağ taraftaki cam kırılmış. Yanımdaki arkadaş oradan çıktı. Arka kapıyı açtı. Ben de hemen sağ taraftaki camdan çıktım. Arkadaş da diğerlerini çıkarırken ben duvardan doğru karşıya geçtim."

Takside buluna herkesin sağlıklı bir şekilde yola çıktığını anlatan Tunç, bu sırada içinde 4 kişi olan bir aracın daha bu kısma düştüğünü söyledi.

Kendisinin Bartın tarafında kaldığını, diğerlerinin Safranbolu tarafında kaldığını aktaran Tunç, cep telefonu taksinin içine düştüğü için kimseye ulaşamadığını, karşıya da geçemediğini belirtti.

Tunç, o sırada 2-3 ambulansın olay yerine geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Jandarma ve polis ekipleri de geldi ve yardımcı oldular. Allah razı olsun hepsinden. Ben de 1,5 metre mesafedeki bir yere yanaştım oradan karşıya atlayarak arkadaşların yanına vardım. Bizi Allah korudu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Öyle bir yağış da görmedim. Taksinin altında giden suyun debisi çok yüksekti. Taksi askıda kalmayıp aşağı iniverse sel bizi alıp götürecekti. Bizim araba yukarıdan gelen suyu biraz kesti alt taraftaki arabaya yardımcı oldu. Onun da sele gitmemesini sağladı. Biz gerçekten bir afete maruz kaldık. Bu ne şoför hatası ne de başka bir şey."

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