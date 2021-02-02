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Türkiye

İzmir'deki selde 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Valisi Köşger, kentte yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle Menderes ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ali Korkmaz   | 02.02.2021
İzmir'deki selde 1 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

İzmir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu

İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Karşıyaka'da Soğukkuyu deresi taştı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de 1995'ten bu yana görülen en büyük sel felaketinin yaşandığını söyledi.

İzmir'in şubat yağış ortalamasının metrekareye 102 kilogram olduğuna işaret eden Köşger, şöyle konuştu:

"Gece boyunca 8 saatte yağan yağmur miktarı 120 kilogramdı, bu 130 kilograma ulaşmış durumda ve yağış hala devam ediyor. Yarın sabaha kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edecek. Tıkanan yolları, alt geçitleri açmaya çalışıyoruz. Birçok nokta açıldı, açılamayan noktalar var. Karşıyaka'da Turan Deresi taştığı için bir tıkanma vardı. Turan Deresi ile bağlantılı Alsancak ve Basmane tarafında kapalı yerler vardı, oraları da arkadaşlar açmaya çalışıyor."

Köşger, tüm ekiplerin seferberlik içinde çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Selin oluşturduğu olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz. Maalesef selde 1 can kaybımız var. Menderes ilçemizde Yeniköy'de bir vatandaşımızın cesedi bulundu. Henüz kimlik tespiti yapılmadı, çalışıyor arkadaşlar." dedi.

Selden etkilenen vatandaşların sorunlarının en kısa sürede giderileceğini kaydeden Köşger, "Devletimiz ne gerekiyorsa gerekli tedbirleri alacak. Gerekli yardımlar yapılacak." ifadelerini kullandı.

Köşger, 775 su baskını ve 20 araçta da mahsur kalanların olduğuna yönelik ihbar aldıklarını ve hepsine ulaştıklarını sözlerine ekledi.

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