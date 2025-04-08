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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Hollanda, İsrail'in saldırısında Gazze'de öldürülen ve cansız bedenleri araçlarının yanında bulunan 15 sağlık ve insani yardım çalışanıyla ilgili açıklama yapması için İsrail'in Lahey Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Abdullah Aşıran  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Hollanda, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Lahey

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın, İsrail'in saldırısında Gazze'de öldürülen ve cansız bedenleri araçlarının yanında bulunan 15 sağlık ve insani yardım çalışanıyla ilgili açıklama yapması için İsrail'in Lahey Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

Veldkamp, Temsilciler Meclisine yazdığı mektupta, İsrail’in Lahey Büyükelçisinin yarın Dışişleri Bakanlığına geleceğini belirtti.

Mektupta, "İsrail’in Büyükelçisi, Gazze Şeridi'ndeki son olaylar ve gelişmeler hakkında açıklama yapması için benim talebim üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrıldı." ifadesini kullanan Veldkamp, görüşme sonrası meclisi bilgilendireceğini kaydetti.

Yerel medyada çıkan haberlerde, İsrail Büyükelçisinin çağırılma nedeninin İsrail tarafından 23 Mart’ta öldürülen ve Gazze'de araçlarının yanında cansız bedenleri bulunan 15 sağlık ve insani yardım çalışanıyla ilgili olduğu aktarıldı.

Hollanda sağlık ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı

Hollanda hükümeti 2 Nisan’da, İsrail’in Gazze'deki 15 sağlık ve insani yardım çalışanına yönelik saldırısını kınamıştı.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Reinette Klever, mecliste yaptığı konuşmada, İsrail’in saldırısını "korkunç" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

Klever, Gazze'de risk altındaki yardım görevlilerine dikkati çekerek çok endişeli olduğunu ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı da kınadığını belirtmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp da 6 Nisan’da bir televizyon programında yaptığı konuşmada, İsrail’in yardım görevlilerine yönelik saldırısının "savaş yasalarının ihlali" olarak göründüğünü ve saldırının son derece ciddi olduğunu söylemişti.

"Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin acısı dayanılmaz." diyen Veldkamp, ​​15 sağlık ve insani yardım çalışanının ölümüne yol açan İsrail'in saldırısıyla ilgili sağlam bir araştırma yapılması gerektiğini kaydetmişti.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof ise çeşitli insani yardım kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği görüşme sonrası sosyal medya hesabından, "Gazze'de insanların çektiği acılar korkunç, görüntüler yürek parçalayıcı ve kimseyi kayıtsız bırakmıyor." paylaşımında bulunmuştu.

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