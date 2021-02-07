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Dünya

Hollanda’da kar fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi

Hollanda’da cumartesi akşamından itibaren başlayan kar fırtınası ve aşırı soğuk hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, bugün rüzgarla oluşan kar yığınları ve keskin soğuk nedeniyle ülkenin tamamında kırmızı alarm verildi.

Abdullah Aşıran   | 07.02.2021
Hollanda’da kar fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Schiedam

Hollanda’da cumartesi akşamından itibaren başlayan kar fırtınası ve aşırı soğuk hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bugün rüzgarla oluşan kar yığınları ve keskin soğuk nedeniyle ülkenin tamamında kırmızı alarm verildiğini duyurdu.

Açıklamada, doğudan esen güçlü rüzgar nedeniyle oluşan kar yığınlarının trafik için tehlike oluşturabileceği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanlarında çok sayıda uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Tren seferlerinin yarına kadar iptal edildiği, diğer toplu taşımalarda da aksamalar yaşandığı ve çok sayıda aracın yollarda kaldığı kaydedildi.

Bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar ulaşan karın ve aşırı soğukların tüm hafta devam edeceği bilgisi de paylaşıldı. 

Belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri (GGD) tarafınca yapılan açıklamada ise kırmızı alarm nedeni ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test ve aşı lokasyonlarının bugün kapalı kalacağı ve randevusu olan 40 bin kişiye yeni bir randevu verileceği belirtildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağını görüşmek için başbakanlık konutunda yapılacak toplantı da ertelendi. 

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) da tüm karşılaşmaların olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

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