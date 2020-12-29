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Dünya

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem, Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi. Yerel medyadaki haberlerde, kentte çok sayıda binanın yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu belirtildi.

Kayhan Gül,Lejla Biogradlija   | 29.12.2020
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 12.20'de merkez üssü Hırvatistan'ın Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem sonrası Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic, ülke genelindeki itfaiye ekiplerine yardım çağrısında bulundu.

"Çok sayıda bina yıkıldı, enkaz altında yaralılar var"

Yerel medyadaki haberlerde, kentte çok sayıda binanın yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu belirtildi.

Petrinja'daki bir binanın enkazından baba ve oğlunun yaralı halde çıkartıldığına işaret edilen haberlerde, yaralıların hastaneye sevk edildiği bilgisine yer verildi.

Yardım ekipleri, Petrinja'ya sevk edildi

Hükümetten yapılan açıklamada, ülke genelindeki yardım ekiplerinin Petrinja'ya yönlendirildiği belirtilirken, başkent Zagreb'de de hissedilen deprem sonrası şehre giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşandığı ve telefon hatlarının kesildiği bildirildi.

Öte yandan, deprem, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedilirken, 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 ve 3 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşandığı ifade edildi. 

Bu arada, Petrinja'da dün art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bu depremler binalarda hasara yol açmıştı.

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