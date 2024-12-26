Hint Okyanusu'nu çevreleyen ülkeler 2004 depreminde hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor
Hint Okyanusu'nda 26 Aralık 2004 meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunamide yaşamını yitiren 230 bini aşkın kişinin yası tutuluyor.
Ankara
Merkez üssü Endonezya'nın Açe eyaleti olan doğal afetin, Güney Asya genelinde etkilediği ülkelerde yas tutan halklar, anma törenleri düzenliyor.
Açe bölgesinde halk, afette ayakta kalan Beytürrahman Camisi'nde bir araya gelerek dua etti ve kentteki toplu mezarlara çiçek bıraktı.
Açe'de 3 dakika boyunca sirenler çalarken yas tutanlar, kimliği belirlenemeyen 14 bini aşkın kurbanın gömüldüğü Ulee Lheue mezarlığında gözyaşı döktü.
Sri Lanka'nın Galle bölgesindeki Peraliya Tsunami Anıt Heykeli önünde iki dakikalık saygı duruşunda bulunan kalabalık, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin anısına mum yaktı.
Tayland'da da halk, yıkıcı tsunami dalgalarının en çok zarar verdiği Phang Nga eyaletindeki balıkçı köyü Ban Nam Khem'deki tsunami anıtına çelenk bıraktı.
Felaketin Hindistan'da en çok etkilediği bölge Tamil Nadu eyaletinde de yaşamını yitirenlerin anısına mum yakan insanlar yerel dini ritüelleri yerine getirdi.
Deprem ve tsunami
Endonezya, sismik hareketler ve volkanik patlamaların en fazla görüldüğü "Ateş Çemberi" olarak bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre Endonezya'nın batısındaki Açe açıklarında 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerel saatle 07.28'de 30 kilometre derinlikte oluşan ve 10 dakika süren deprem ile tetiklediği tsunami, okyanus kıyısındaki ülkelerde yıkıcı hasara yol açtı.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Endonezya, Hindistan ile Afrika'nın bazı bölgeleri dahil 14 ülkede toplamda 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Çoğunluğu, en çok etkilenen Endonezya, Sri Lanka, Hindistan ve Tayland'dan olmak üzere, bölge genelinde 1,7 milyondan fazla kişi yerinden oldu.
Ölü sayıları
Merkez üssü Açe olan deprem ve dalga boyları 20 metreyi bulan tsunami nedeniyle Endonezya'da toplamda 160 bini aşkın can kaybı yaşandı.
Ölü sayılarının Sri Lanka'da 40 bini, Hindistan'da 10 bini, Tayland'da 8 bini aştığı, Afrika'nın doğusundaki Somali'de 300'e yaklaştığı biliniyor.
"Hint Okyanusu" tsunamisi ya da "Noel tsunamisi" diye adlandırılan felaket, bölgede "şimdiye kadarki en büyük depremlerden biri" olarak kayıtlara geçti.
Afet nedeniyle okullar, hastaneler ve altyapı tesisleri yıkılırken bölgeye başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Asya ülkeleri ile ABD büyük ölçekli yardımlar gönderdi.
Tsunami farkındalığı
Kıyı bölgelerinin çoğunu yerle bir eden afetin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen acılar tazeyken, hayatta kalanlar sevdiklerini anmaya devam ediyor.
Bölge ülkelerinde deprem ve tsunami farkındalığının yeni nesillere aktarılması ile siviller arasında ve kamu düzeyinde önleyici tedbirlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.