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Dünya, Koronavirüs

Hint Bakan Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Hindistan'da Demiryolu Bakanı Suresh Angadi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 24.09.2020
Hint Bakan Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan basınında çıkan haberlerde, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine birkaç gün önce hastaneye kaldırılan Hindistan'da Demiryolu Bakanı Suresh Angadi'nin durumunun pazartesi günü ağırlaştığı ve dün hayatını kaybettiği belirtildi. 

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Angadi'nin iktidardaki BJP partisinin "müstesna bir çalışanı" olduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

Modi ayrıca dün 7 eyaletin başbakanlarıyla görüştü ve Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 1-2 günlük sokağa çıkma yasaklarının ne kadar etkili olacağını değerlendirmelerini istedi.

Hindistan Başbakanı Modi, "Ülkenin sadece virüsle mücadeleye değil aynı zamanda ekonomik cephede cesurca ilerlemeye ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Maske zorunluluğuna karşı çıkan Amerikalı vali Kovid-19'a yakalandı

ABD'de vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilmesine karşı çıkan Missouri Valisi Mike Parson Kovid-19'a yakalandı.

Vali ve eşi Teresa Parson'un Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Parson, Facebook sayfasında paylaştığı videoda, eşinin ve kendisinin durumlarının iyi olduğunu, şu ana kadar herhangi bir semptom yaşamadığını ve karantinaya girdiklerini söyledi.

Halkı maske takmaya ve sosyal mesafeye özen göstermeye çağıran Parson, geçmişte maske zorunluluğuna açıkça muhalefet ediyordu.

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