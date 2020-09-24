Ankara'da karantina kurallarına uymayan 12 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu
Ankara Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik filyasyon denetimlerinde, kurallara uymayan 12 kişinin yurtlarda zorunlu izolasyona alındığı bildirildi.
Ankara
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Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, virüsle mücadelede 14-24 Eylül tarihlerinde 551 ekip, 1796 personelle filyasyon denetimlerinin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu denetimlerde kural ihlalinde bulunduğu tespit edilen 12 kişinin, idari para cezası tatbikinin yanı sıra belirlenen yurtlarda zorunlu izolasyona tabi tutuldukları kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.