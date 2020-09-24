Euro
8.87
Dolar
7.61
BIST 100
1,114.95
Altın
1,858.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun’da Çotanak Spor Kompleksi’ndeki çeşitli incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Gaziantep’te “TEKNOFEST 2020”nin açılış töreni Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan Akkuş ailesinin de evlat hasreti sona erdi.
logo
Türkiye, Koronavirüs

Ankara'da karantina kurallarına uymayan 12 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu

Ankara Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik filyasyon denetimlerinde, kurallara uymayan 12 kişinin yurtlarda zorunlu izolasyona alındığı bildirildi.

Sertaç Bulur   | 24.09.2020
Ankara'da karantina kurallarına uymayan 12 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, virüsle mücadelede 14-24 Eylül tarihlerinde 551 ekip, 1796 personelle filyasyon denetimlerinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu denetimlerde kural ihlalinde bulunduğu tespit edilen 12 kişinin, idari para cezası tatbikinin yanı sıra belirlenen yurtlarda zorunlu izolasyona tabi tutuldukları kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Salgında yeni dalgalarla karşılaşırsak kısıtlamalar getirmek zorunda kalacağız
Ankara'da karantina kurallarına uymayan 12 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu
Hint Bakan Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
Almanya'da son 24 saatte 2 bin 143 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Ankara'da karantina kurallarına uymayan 12 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu

Ankara'da karantina kurallarına uymayan 12 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu

Ankara Valiliği mesai saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu