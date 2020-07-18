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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 700 bini aştı, can kaybı 15 bine yaklaştı

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 700 bini aştı, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 14 bin 922'ye ulaştı. 

Ömer Erdem   | 18.07.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 700 bini aştı, can kaybı 15 bine yaklaştı

Hartum

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 700 bini aştı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 16 bin 866 arttı, böylece vaka sayısı 703 bin 827'ye çıktı.

Virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 14 bin 922'ye ulaştı. 

Kovid-19 nedeniyle bu zamana kadar en fazla can kaybı yaklaşık 5 bin ölümle Güney Afrika'da görüldü.

Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 350 bin 879'a ulaştı, bu ülkeyi 86 bin 474 vakayla Mısır, 35 bin 454 vakayla Nijerya izledi.

Afrika'da virüs bulaşan 369 bin 526 kişi ise iyileşti.

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