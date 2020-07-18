Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 700 bini aştı, can kaybı 15 bine yaklaştı
Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 700 bini aştı, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 14 bin 922'ye ulaştı.
Hartum
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 700 bini aştı.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 16 bin 866 arttı, böylece vaka sayısı 703 bin 827'ye çıktı.
Virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 14 bin 922'ye ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle bu zamana kadar en fazla can kaybı yaklaşık 5 bin ölümle Güney Afrika'da görüldü.
Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.
Güney Afrika'da vaka sayısı 350 bin 879'a ulaştı, bu ülkeyi 86 bin 474 vakayla Mısır, 35 bin 454 vakayla Nijerya izledi.
Afrika'da virüs bulaşan 369 bin 526 kişi ise iyileşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.