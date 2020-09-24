İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
İran'da Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak 25 bin 15 oldu.
Tahran
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak 25 bin 15 oldu.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 175 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 521 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 15'e, vaka sayısının da 436 bin 319'a çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 957'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 367 bin 829'a ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, ülkede toplam 3 milyon 854 bin 827 kişiye test yapıldığını aktardı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.