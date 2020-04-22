Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor
Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları, THY'nin düzenlediği özel seferle Türkiye'ye gönderildi.
Üsküp
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Türkiye'ye gidecek vatandaşların bir kısmı Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği yakınından TAV Havalimanları Holding AŞ'ye ait otobüslerle Üsküp Uluslararası Havalimanı'na taşındı.
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ve Büyükelçilik yetkililerin uğurladığı 270 Türk vatandaşının bindiği özel sefer yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, yerel saatle 11.00'de Ankara'ya hareket etti.
Yolculardan Selçuk Bedir, uçak hareket etmeden önce AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Ailemi çok özledim"
Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde Psikoloji Bölümünde okuduğunu söyleyen Bedir, Kovid-19 nedeniyle sınırlar kapatıldığı için mahsur kaldıklarını anlattı.
Bedir, "Şimdi uçakla sefer düzenlenecek. Yaklaşık 300 kişi olduğu söyleniyor. Erkenden geldik, hayırlısıyla ülkemize gideceğiz. Ailemi çok özledim. Umarım en kısa zamanda onlara kavuşurum." ifadelerini kullandı.
"Çok heyecanlıyım, çocuklarıma ve eşime kavuşacağım"
Cumaziye Reşiti de rahatsız olan annesini görmek için Kuzey Makedonya'da bulunduğunu belirterek "Onun için geldim ve mahsur kaldım. Çocuklarımın yanına gitmek istiyorum. Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım, çocuklarıma ve eşime kavuşacağım." diye konuştu.
İnşaat işçisi Seyfettin Yüzgüleç, "3 aydır buradayım, zamanım doldu, bir haftadır bekliyorduk. Nasip oldu bugün gidiyoruz. İş için gelmiştim, inşaatta çalışıyordum. Allah, Türkiye Cumhuriyeti’nden razı olsun. Var olsun devletimiz büyük devlettir. İnsanlarına sahip çıkıyor." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.