Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde parti mitinginde çıkan izdihamda 31 kişi öldü

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

Yasin Yorgancı  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde parti mitinginde çıkan izdihamda 31 kişi öldü Fotoğraf: Amarjeet Kumar Singh/AA

Ankara

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Karur'da, oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu TVK Partisinin mitinginde izdiham çıktı.

İzdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamil Nadu'nun Karur kentinde bir siyasi miting sırasında yaşanan talihsiz olay derinden üzdü. Sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum. Bu zor zamanda onlara güç diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

