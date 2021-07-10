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Dünya

Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 10.07.2021
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Ankara

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 42 bin 766 yeni vaka tespit edildi, 1206 kişi öldü, 45 bin 254 hasta iyileşti.

Ülkede son 9 gündür 1000'in altında seyreden virüse bağlı günlük ölüm sayısı tekrar 1000'in üzerine çıktı.

Tedavisi süren hasta sayısı 455 bin 33 olarak kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı 57 gündür günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 933 bin 538 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,2 olarak kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 795 bin 716'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 407 bin 145'e çıktı.

Uygulanan aşı dozu 372 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 372 milyon 196 bin 268 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

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