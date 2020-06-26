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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 620 bini geçti

Rusya'da 29 Nisan’dan bu yana günlük vaka sayısı ilk defa 7 binin altına indi.

Ali Cura   | 26.06.2020
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 620 bini geçti

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 620 bini geçerken, günlük vaka sayısı son iki aydır ilk defa 7 binin altına düştü.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 800 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 620 bin 794’e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 176 artarak 8 bin 781’e, iyileşen sayısı 8 bin 988 artarak 384 bin 152’ye ulaştı.

Rusya’da son iki aydır 7 bin ile 9 bin bandı arasında ilerleyen günlük vaka sayısı 29 Nisan’dan bu yana ilk defa 7 binin altına indi. Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,1 olarak açıklandı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 813 artarak 218 bin 604’e, ölü sayısı 25 artarak 3 bin 694’e çıktı.

18 milyon 400 binin üzerinde test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 18 milyon 400 bini geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, 302 binden fazla kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

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