Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
115,110.40
Altın
1,762.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de belediye başkanlarıyla bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

CHP, Kovid-19 nedeniyle milletvekillerinden personelini evden çalıştırmalarını istedi

CHP Grup yönetimi, Kovid-19 vakaları nedeniyle milletvekillerinden Meclisteki personelini evden çalıştırmalarını istedi.

Seval Ocak Adıyaman   | 26.06.2020
CHP, Kovid-19 nedeniyle milletvekillerinden personelini evden çalıştırmalarını istedi

TBMM

CHP Grup yönetimi, Kovid-19 vakaları nedeniyle milletvekillerinden Meclisteki personelini evden çalıştırmalarını istedi.

CHP Grup yönetimince Kovid-19 salgını sürecinde TBMM'de ortaya çıkan vakalar dikkate alınarak, Meclisteki personel yoğunluğunun azaltılmasının yararlı olacağı değerlendirildi.

Bu çerçevede milletvekillerine, "TBMM'deki Kovid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." mesajı iletildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini geçti
Türkiye’nin virüslerle mücadelesinde robotlu dönem başlıyor
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Benzer haberler

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini geçti

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini geçti

CHP, Kovid-19 nedeniyle milletvekillerinden personelini evden çalıştırmalarını istedi

Ege Üniversitesi laboratuvarı 4 binden fazla örnek üzerinde antikor testi yapacak

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 620 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 620 bini geçti
AK Parti'den milletvekillerine TBMM'deki ziyaretçi yasağı uyarısı

AK Parti'den milletvekillerine TBMM'deki ziyaretçi yasağı uyarısı