CHP, Kovid-19 nedeniyle milletvekillerinden personelini evden çalıştırmalarını istedi
CHP Grup yönetimi, Kovid-19 vakaları nedeniyle milletvekillerinden Meclisteki personelini evden çalıştırmalarını istedi.
TBMM
CHP Grup yönetimi, Kovid-19 vakaları nedeniyle milletvekillerinden Meclisteki personelini evden çalıştırmalarını istedi.
CHP Grup yönetimince Kovid-19 salgını sürecinde TBMM'de ortaya çıkan vakalar dikkate alınarak, Meclisteki personel yoğunluğunun azaltılmasının yararlı olacağı değerlendirildi.
Bu çerçevede milletvekillerine, "TBMM'deki Kovid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." mesajı iletildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.