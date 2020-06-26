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Koronavirüs

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 195 bini geçti

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 775 kişi daha artarak 195 bin 745'e ulaştı.

Behlül Çetinkaya   | 26.06.2020
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 195 bini geçti Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 59 kişinin daha ölmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3 bin 962'ye yükseldi. 

Son 24 saatte 21 bin 41 testin yapıldığı ülkede 2 bin 775 yeni pozitif vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 195 bin 745, toplam test sayısı ise 1 milyon 193 bin 17 olarak açıklandı.

En fazla vaka 75 bin 168 kişiyle ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde görülürken en az vaka 962 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.

Yaklaşık 100 bin aktif vakanın olduğu ülkede 2 bin 765 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklanırken virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 84 bin 168'e yükseldi.

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