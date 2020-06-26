Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.
Trabzon
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara uygulanan 10'uncu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 10'uncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.