rAt yarışlarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu yarın Ankara'da yapılacak

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Spor

At yarışlarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu yarın Ankara'da yapılacak

At yarışlarında ilk kez programa dahil edilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu yarın yapılacak.

Musa Samur   | 26.06.2020
At yarışlarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu yarın Ankara'da yapılacak

Ankara

At yarışlarında ilk kez programa dahil edilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu yarın yapılacak.

Türkiye Jokey Kulübünden (TJK) yapılan açıklamaya göre, 4 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının yarışacağı Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda saat 18.30’da başlayacak.

TJK'nın açıklamasında "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vermiş oldukları hizmetler ve özverili çalışmalardan dolayı, tüm sağlık çalışanlarımızın anısına düzenlenecek koşuya hep birlikte yürekten tanıklık edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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