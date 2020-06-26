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Dünya, Koronavirüs

Türkiye'den San Marino'ya "maske" yardımı

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen San Marino Cumhuriyeti'ne maske yardımında bulundu.

Barış Seçkin   | 26.06.2020
Türkiye'den San Marino'ya "maske" yardımı

Roma

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde yapılan törenle, Türkiye'nin San Marino’ya da akredite Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, San Marino Cumhuriyeti’nin Türkiye nezdindeki büyükelçisi Giorgio Girelli'ye, Türkiye'nin maske yardımlarını iletti. 

Büyükelçi Esenli, Türkiye'nin yardımlarına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, San Marino’nun Türkiye ile ilişkilerinin son dönemde hızla geliştiğini belirterek, Türkiye’nin Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri olmak üzere San Marino’ya hep sevgi ve sempatiyle yaklaştığını söyledi.

San Marino’nun nüfusuna oranla yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ciddi etkilenen ülkelerden olduğuna işaret eden Esenli, şöyle devam etti:

"San Marino, bizi özellikle uluslararası alanda hiç yalnız bırakmayan ülkelerden bir tanesi. Ülkemiz, Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, bu gelişmelere ciddi önem verdiler ve yakından takip ettiler. Bunun sonucu olarak ülkemizden San Marino’ya maske katkısı bulunulması kararlaştırıldı."

Esenli, bu maskelere ihtiyaçların azalmasını umut ettiğini vurgulayarak, "Ancak önümüzdeki dönemde, Kovid-19’un ikinci dalgasından bahsediliyor. Daha tesirli şekilde çarpması söz konusu. Onun için tedbiri elden bırakmadan ve San Marino’nun da ihtiyaçlarına büyük katkı olacağını düşündüğümüz bu yardımı yapıyoruz. San Marino ile ilişkilerimizin bu yardımla daha da perçinleneceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Sağlık açısından güvenliğine büyük katkıda bulunacak"

San Marino'nun Türkiye'ye akredite Büyükelçisi Giorgio Girelli de "Bu dayanışma jestini, San Marino büyük takdirle karşılıyor." dedi.

San Marino ile Türkiye'yi kıyaslamanın doğru olmayacağını belirten Girelli, şunları kaydetti:

"Türkiye, bugün milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. San Marino da 2. Dünya Savaşı sırasında 25 bin nüfusuyla 100 bin sığınmacıyı ağırlıyordu. Cömert dayanışması için Türkiye Cumhuriyeti’ne minnettarız. Bu yardım, San Marinoluların sağlık açısından güvenliğine büyük katkıda bulunacak. Bu önemli destek için güçlü şekilde minnettarlık duyuyoruz. Bu yardımın, zaten son derece iyi olan iki ülke ilişkilerini daha da kuvvetlendireceğini düşünüyoruz."

Girelli, daha sonra Büyükelçi Esenli’ye bir teşekkür mektubu verdi.

Türkiye'nin yardım paketlerinin üstünde, "Türkiye'den San Marino halkına sevgilerle" notu yer aldı.

30 bini aşkın nüfusu bulunan Avrupa’nın mikro devletlerinden San Marino’da Kovid-19 salgınında 42 kişi hayatını kaybetmişti.

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