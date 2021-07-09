Euro
10.29
Dolar
8.70
BIST 100
1,372.98
Altın
1,797.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'yi ziyaret edecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 09.07.2021
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-11 Temmuz'da gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak, Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek. Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer/BioNTech, üçüncü doz Kovid-19 aşısı izni için FDA'ya başvuracak
Türkiye'nin CoronaVac aşısıyla ilgili Faz-3 çalışmaları The Lancet'te yayımlandı
ABD'deki Kovid-19 aşı uygulamasının 280 bine yakın olası ölümü engellediği belirtildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Libya, Kovid-19 nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü açıklayan Tunus'la sınırlarını 1 haftalığına kapattı

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'yi ziyaret edecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'yi ziyaret edecek

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar: Savunma sanayisindeki kazanımların Devrim akıbeti gibi olmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Türkiye'den KKTC'de tarım sektöründeki 5 bin 768 kişiye 10 milyon lira hibe desteği

Türkiye'den KKTC'de tarım sektöründeki 5 bin 768 kişiye 10 milyon lira hibe desteği
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü
Şehit Piyade Astsubay Çifcibaşı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Çifcibaşı son yolculuğuna uğurlandı