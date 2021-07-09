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İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ’nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ'nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 33 kişiden 19’u yakalandı.

Halil Demir   | 09.07.2021
İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ’nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Polis Akademisi’nde öğrenciyken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen 33 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 19’unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilerden 10’unun yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 4 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 28 Mayıs’ta düzenlenen ilk operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 46 kişiden 30’u yakalanmıştı. Bu zanlılardan 16’sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmayı kabul etmiş ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

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