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Dünya

Hawaii'de Kilauea Yanardağı 300 metre yüksekliğe lav püskürttü

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürttü.

Salih Okuroğlu  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Hawaii'de Kilauea Yanardağı 300 metre yüksekliğe lav püskürttü

Honolulu

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmeye devam ettiğini duyurdu.

Yanardağın 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürttüğü bilgisi paylaşılırken, volkanik faaliyetten dolayı yerleşim yerlerinin tehdit altında olmadığı bildirildi.

Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten bu yana toplamda 15 kez lav püskürttü.

Bu püskürtmelerin en kısası 13 saat, en uzunu ise 8 gün sürdü.

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