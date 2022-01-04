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Dünya

Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek

Sinema sanatçısı Emma Watson'ın, sosyal medya hesabından yaptığı Filistin mücadelesine destek paylaşımı, Filistinli takipçilerinin beğenisini kazanırken İsrail kanadında eleştiri konusu oldu.

Mücahit Oktay   | 04.01.2022
Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek

New York

Harry Potter filmlerindeki başrollerden Hermione Granger karakteriyle ünlenen İngiliz asıllı Watson, Instagram hesabında, Bad Activist Collevtive isimli Filistin yanlısı aktivistlerin "Dayanışma bir eylemdir" yazılı pankartlarla yürüdüğü bir paylaşıma yer verdi.

Kadın oyuncu, geri paylaşımda bulunduğu söz konusu görüntünün altına, İngiliz-Avustralyalı bilim insanı Sara Ahmed'in, "Dayanışma, mücadelelerimizin aynı mücadeleler olduğunu, acımızın aynı acı olduğunu ya da umudumuzun aynı gelecek için olduğunu varsaymaz. Dayanışma, bağlılık ve çalışmanın yanı sıra aynı duygulara, aynı yaşamlara veya aynı bedenlere sahip olmasak bile ortak paydada yaşadığımızın kabulünü içerir." sözlerini ekledi.

Watson'ın gönderisi Filistin yanlısı Instagram kullanıcılarından büyük beğeni topladı ve çok sayıda takipçi #FreePalestine, #PalestineWillBeFree hashtagleri ile Filistin bayrağının emojisini kullanarak ünlü oyuncuya teşekkürlerini ifade etti.

İsrail'in BM elçisi Gilad Erdan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurgu Harry Potter'da işe yarayabilir ama gerçekte işe yaramıyor." diyerek Watson'ın paylaşımını eleştirirken, selefi Danny Danon da sinema oyuncusunu "antisemitik" olmakla suçladı.

Öte yandan, Indivisible Guide adlı ilerici savunuculuk grubunun direktörlerinden Leah Greenberg, Danon'un bu suçlamasına katılmadığını, antisemitizmin tamamen alaycı ve kötü niyetli bir silah haline getirildiğini belirtti.

Oxford Üniversitesinde aldığı eğitimin yanı sıra ABD'deki Brown Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Emma Watson ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin iyi niyet elçisi olarak gönüllü faaliyetlerde bulunuyor.

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Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek

Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek