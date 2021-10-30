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Dünya

Hamas yetkilisi Ebu Merzuk, Türkiye'nin Kudüs konusunda önemli rol oynadığını vurguladı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Türkiye'nin, Kudüs ve geleceği konusunda en önemli rolü oynadığını belirtti.

Gülşen Topçu   | 30.10.2021
Hamas yetkilisi Ebu Merzuk, Türkiye'nin Kudüs konusunda önemli rol oynadığını vurguladı

İstanbul


Ebu Merzuk, Asya ve Orta Doğu Forumu tarafından İstanbul'da düzenlenen Çin-Filistin Birinci Uluslararası Konferansı kapsamında AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Türkiye ile İran, Pakistan ve Malezya gibi İslam dünyasındaki kardeşleri, bölgede kendilerinden uzakta politika geliştirilemeyen ve ilişki kurulamayan büyük ülkelerdir." diyen Ebu Merzuk, Türkiye'nin Çin'in politikalarından uzak olmadığını ve uluslararası çatışmalarda işbirliği için bu ülkeler arasında büyük bir bağ olması gerektiğini dile getirdi.

Ebu Merzuk, başta Filistin olmak üzere bölgedeki özgürlük meseleleri ile Türkiye, İran, Pakistan ve Çin'in çıkarları arasında ortak bir payda olması gerektiğine işaret etti.

Hamas yetkilisi, "Bölgenin geleceği Kudüs üzerindeki çatışmalarla ilişkili ve Türkiye, Kudüs ve geleceği konusunda en önemli rolü oynuyor." dedi.

Yükselen bir güç olarak Çin'in de başta Filistin olmak üzere özgürlük mücadelelerinde önemli bir rol oynadığına ve Filistin halkının yanında duran ilk ülkelerden olduğuna işaret eden Ebu Merzuk, şöyle devam etti:

"Çin'in bölgedeki stratejik çıkarlarıyla ilgili politikaları olması önemli. Bu nedenle Filistin devletinin kurulması için Filistin halkının mücadelesini ve yaşayan güçlerini destekleyen politikalar üreteceğini umut ediyorum."

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