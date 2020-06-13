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Dünya

Hamas sözcüsü Kasım: BAE Büyükelçisinin siyonist gazetede yayınlanan makalesini esefle kınıyorum

Hamas ve Fetih hareketleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin Yediot Ahronot Gazetesi'nde yer alan makalesine tepki gösterdi.

Muhammed Semiz   | 13.06.2020
Hamas sözcüsü Kasım: BAE Büyükelçisinin siyonist gazetede yayınlanan makalesini esefle kınıyorum

Gazze

Hamas sözcüsü Hazim Kasım yaptığı yazılı açıklamada,"BAE Büyükelçisinin siyonist gazetede (Yediot Ahranot) yayınlanan makalesinde ülkesinin Filistin ve Arap direniş hareketlerini kınamasıyla iftihar etmesini esefle kınıyorum." ifadesini kullandı.

BAE'nin İsrail ile ortaklıklar geliştirme arayışının normalleşme çabaları olduğunu söyleyen Kasım, bu çabanın ise İsrail'in saldırgan ve yayılmacı tabiatını tanımadıklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Fetih Hareketi Örgütlenme ve Seferberlik Komiserliği Sözcüsü Münir El-Cağub da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uteybe'nin makalesinin İsrail ve BAE normalleşmesini geliştirme çağrısı olduğunu belirtti.

Cağub, makalenin, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını ertelemesi karşılığında BAE-İsrail ilişkilerini geliştirip derinleştirmeyi istediğini ve İsrail'i teşvik niteliğinde olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde bu sabah BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin bir makalesi yayınlamıştı.

Makalesinde, Abu Dabi'nin İsrail'i bölgeye ve dünyaya bağlayacak açık kapı olabileceğini belirten Uteybe, BAE'nin Lübnan Hizbullah'ını terör örgütü olarak sınıflandırması ve Hamas'ı kınamasıyla İsrail'e karşı ilk olumlu yaklaşımı sergilediğini ifade etmişti.

Uteybe makalesinde ayrıca, İsrail ve BAE ordularının bölgenin en güçlü orduları olduğunu iddia ederek, terör ve düşmanlar karşısında ortak endişeler taşıdığını kaydetmişti.

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