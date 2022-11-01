Dolar
18.60
Euro
18.34
Altın
1,644.67
ETH/USDT
1,575.70
BTC/USDT
20,459.00
BIST 100
4,054.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılıyor.
logo
Dünya

Haiti ve Lübnan'da artan kolera vakalarına ilişkin tedbir çağrısı

Kolera salgınının etkili olduğu Haiti ve Lübnan'da enfeksiyon ve can kayıplarının artışının önlenmesi için çağrıda bulunuldu.

Ömer Faruk Yıldız   | 01.11.2022
Haiti ve Lübnan'da artan kolera vakalarına ilişkin tedbir çağrısı

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Haiti'de kolera vakaları artışını sürdürürken, çocukların temiz su, sağlık, beslenme ve eğitim gibi haklarının tehdit altında olduğu vurgulandı.

Kolera nedeniyle 100 bine yakın çocuğun şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya geldiği ve salgının etkili olduğu bölgelerde 1,2 milyon çocuğun sağlık riski altında olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Haitili çocukların haklarının ve sağlık güvenliğinin korunması için tüm ülkelere çağrıda bulunuldu.

Haiti'de salgının etkisini göstermeye başladığı 4 Ekim'den bu yana 13 binin üzerinde şüpheli vaka görüldü ve salgın nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'da 1400'ün üzerinde şüpheli vaka

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 30 yıl sonra ilk defa kolera vakalarının görüldüğü Lübnan'da, salgının bütün kentlerde etkisini göstermeye başladığı bilgisini verdi.

DSÖ Lübnan Temsilcisi Abdinasir Ebubekir, koleranın ölümcül bir mikrop olduğuna dikkati çekerek, "Temiz su ve hijyene erişimle bu mikrop engellenebilir." dedi.

Ebubekir, siyasi ve ekonomik sorunlara kolera salgınının eklenmesinin, ülkedeki durumu daha kırılgan hale getirdiğini kaydederek, yetkili makamlara koleranın önlenmesi için çağrı yaptı.

Lübnan Sağlık Bakanlığına göre, koleranın yeniden ortaya çıktığı 5 Ekim'den bu yana ülke genelinde 1400'ün üzerinde şüpheli vaka, 381 doğrulanmış vaka kolera kaynaklı 17 can kaybı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arnavutluk Dışişleri Bakanı Xhaçka: Zor anlarımızda Türkiye'nin desteğinden ötürü minnettarız
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı
Elektrikli bisiklet paylaşım platformu “Tripy” Ankara'da tanıtıldı
9. Cumhurbaşkanı Demirel doğum gününde memleketinde anıldı
İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında, "Muhtar Akademisi" ve özel güvenlik eğitimi protokolü imzalandı

Benzer haberler

Haiti ve Lübnan'da artan kolera vakalarına ilişkin tedbir çağrısı

Haiti ve Lübnan'da artan kolera vakalarına ilişkin tedbir çağrısı

Malavi'de kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 183'e yükseldi

Lübnan'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Lübnan'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Lübnan'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
BM kolera salgınının Suriye'de hızla yayılması konusunda uyardı

BM kolera salgınının Suriye'de hızla yayılması konusunda uyardı
Japonya, Haiti'deki Büyükelçiliğini, güvenlik sebebiyle geçici olarak kapattı

Japonya, Haiti'deki Büyükelçiliğini, güvenlik sebebiyle geçici olarak kapattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet