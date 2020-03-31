Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırısında 1 sivil öldü

Trablus
Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin batısındaki Kirkariş bölgesinde sivil yerleşim alanını roketle vurduğunu belirtti.
Meci, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını aktardı.
Trablus'un güneyindeki Ebu Selim Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Hafter milislerinin bölgeye düzenlediği roketli saldırıda biri çocuk 2 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, saldırının ayrıca bölgede ciddi hasara sebep olduğu aktarıldı.
Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önerdiği ateşkes teklifini olumlu karşıladıklarını söylemişti.
Ancak Hafter milisleri, buna rağmen saldırılarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.