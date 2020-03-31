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Dünya, Libya

Libya'daki UMH: BAE'den kalkan 2 kargo uçağı Hafter'in kontrolündeki bölgeye indi

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkan 2 askeri kargo uçağının, Halife Hafter milislerinin kontrolündeki bölgede bulunan BAE'ye ait askeri üsse indiğini duyurdu.

Ali Semerci   | 31.03.2020
Libya'daki UMH: BAE'den kalkan 2 kargo uçağı Hafter'in kontrolündeki bölgeye indi

Trablus

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Suveyhan Askeri Hava Üssü'nden kalkan 2 askeri kargo uçağının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerince kontrol edilen El-Merc şehrinin güneyindeki BAE'ye ait El-Hadim Askeri Üssü'ne indiği belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öfke Volkanı Operasyon Basın Merkezi tarafından 28 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, BAE'den kalkan askeri mühimmat taşıyan Ilyushin Il-76 tipi Rus yapımı kargo uçaklarının Libyanın doğusuna 3 uçuş gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Açıklamada, uçakların BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Suveyhan Hava Üssü'nden havalandıkları ve Libya'nın doğusundaki Merc kentinde bulunan Hadim Hava Üssü'ne indiklerinin tespit edildiği belirtilmişti.

12 Ocak ile 25 Şubat tarihleri arasında BAE'den Libya'nın doğusundaki Hafter güçlerine 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100 kargo uçuşu düzenlendiği belirlenmişti.

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