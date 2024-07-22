Hadid'i reklamlarından çıkaran Adidas'ın cirosunda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın payı yüzde 39
Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Hadid'in firmaya karşı hukuksal mücadele vermeye hazırlandığı belirtilirken, Adidas, kampanya ortaklarından özür diledi.
Ankara
Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid'i İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlarının tepkisi nedeniyle marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından çıkaran Adidas'ın cirosunda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın yüzde 39 paya sahip olması dikkati çekiyor.
- Filistin kökenli model Bella Hadid, İsrail destekçilerinin baskısı üzerine ayakkabı reklamından çıkarıldı
Dünya çapında magazin haberleri veren TMZ sitesine göre, Hadid, ayakkabı reklamından çıkarılmasının ardından firmaya karşı hukuksal mücadele vermeye hazırlanıyor.
Hadid'in firmaya, yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle dava açmak için avukat tuttuğu belirtiliyor.
Adidas'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda da "Son SL72 kampanyamız nedeniyle Münih Olimpiyatları'nda meydana gelen korkunç trajediyle bağlantılar kurulmaya devam ediliyor. Söz konusu bağlantılar kasıtlı değil, dünyanın dört bir yanındaki toplumlarda yol açtığı üzüntü ve sıkıntılar için özür dileriz. İstemeden de olsa bir hata yaptık. Ayrıca ortaklarımız Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Kounde ve diğerlerinden, (kampanyanın) üzerlerindeki olumsuz etkileri sebebiyle özür diliyor ve kampanyayı revize ediyoruz." ifadesine yer verdi.
Adidas'ın cirosunun yüzde 39'u Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan
Dünyanın en büyük spor giyim markaları arasında yer alan Adidas, dünya çapında 59 bin kişiyi istihdam ederken, geçen yıl 21,4 milyar avro net satış geliri elde etmişti.
Şirket satış gelirinde 2023 itibarıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) yüzde 39 paya sahipken, Kuzey Amerika’nın yüzde 25, Çin'in yüzde 15, Asya-Pasifik bölgesi ve Latin Amerika'nın yüzde 11'erlik payları oldu.
Adidas'ın EMEA bölgesindeki net satışları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 8 milyar 929 milyon dolara gerilemişti. Alman şirket, 2023'ü de 63,4 milyon dolar zararla kapatmıştı.
Ne olmuştu?
Filistin kökenli Amerikalı model Hadid, marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından, İsrail Devleti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşım sonrasında çıkarılmıştı.
Paylaşımda, Hadid antisemitizm ile suçlanmış ve şiddet çağrısında bulunan bir isim olduğu öne sürülmüştü.
Spor giyim ve eşyası üreticisi Adidas'ın sözcüsü, Hadid'in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının "üzüntü ve sıkıntıya" sebep olduğunu savunarak, özür dilemişti.
Sözcü, ayakkabı reklamı nedeniyle "trajik tarihi olaylar" ile bağlantı kurulduğunu iddia etmişti.
1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli bir örgüt, 5 Eylül günü Olimpiyat Köyü'nü basarak İsrailli sporcuları rehin almış, olay 11 İsrailli sporcunun ölümüyle sonuçlanmıştı.