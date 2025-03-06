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Dünya

Güney Kore'de tatbikattaki savaş uçaklarından kazara düşen bombalar sonucu 7 kişi yaralandı

Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait iki "KF-16 tipi" savaş uçağından tatbikat sahasının dışına kazara 8 bomba düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Zeynep Katre Oran  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Güney Kore'de tatbikattaki savaş uçaklarından kazara düşen bombalar sonucu 7 kişi yaralandı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre yetkililer, askeri tatbikatta yer alan iki "KF-16 tipi" savaş uçağının, eğitim alanının dışına çıktığını, 8 "MK-82" bombasının başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheon bölgesine kazara düştüğünü açıkladı.

Pocheon'da bir evin yanından geçen yola isabet ettiği sanılan bombalardan birinin 7 kişinin yaralanmasına ve köydeki binaların tahrip olmasına yol açtığını kaydeden yetkililer, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, olayda bir kargo aracının da hasar gördüğünü ifade etti.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Park Ki-wan başkanlığında kazanın nedenini tespit etmek üzere soruşturma başlatıldığı ve sivillere verilen zarardan dolayı özür dilendiği kaydedildi.

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