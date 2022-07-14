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Dünya, Koronavirüs

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları 40 bine yaklaştı

Güney Kore’de, Omicron'un BA.5 varyantı ile günlük Kovid-19 vakaları 40 bine yaklaştı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 14.07.2022
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları 40 bine yaklaştı

Ankara

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA), ülkede bulaş oranı yüksek olduğu belirtilen Omicron'un BA.4/BA.5 varyantının hızla yayıldığını belirtti.

Söz konusu varyant nedeniyle günlük vaka sayısı 39 bin 196’a ulaştı, bunun bir haftada tespit edilen en yüksek rakam olduğu aktarıldı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 24 bin 696'ya ulaştı.

KDCA, BA.5 varyantının etkisiyle gelecek haftalarda vaka sayısının daha da yükseleceği konusunda uyardı.

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