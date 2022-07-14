Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları 40 bine yaklaştı
Güney Kore’de, Omicron'un BA.5 varyantı ile günlük Kovid-19 vakaları 40 bine yaklaştı.
Ankara
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA), ülkede bulaş oranı yüksek olduğu belirtilen Omicron'un BA.4/BA.5 varyantının hızla yayıldığını belirtti.
Söz konusu varyant nedeniyle günlük vaka sayısı 39 bin 196’a ulaştı, bunun bir haftada tespit edilen en yüksek rakam olduğu aktarıldı.
Son 24 saatte Kovid-19'dan 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 24 bin 696'ya ulaştı.
KDCA, BA.5 varyantının etkisiyle gelecek haftalarda vaka sayısının daha da yükseleceği konusunda uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.